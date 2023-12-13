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11:50 13.12.2023

План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку "Мрія" буде презентовано в січні 2024 року - Федоров

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План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку "Мрія" буде презентовано в січні 2024 року - Федоров

План з розвитку освіти, а також напрацювання освітнього застосунку "Мрія" буде презентовано в січні 2024 року, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Освіта - це перший глобальний напрям, який матиме довгостроковий вплив на розвиток держави. Без розвитку науки неможливі інновації та розвиток новітніх технологій. Зараз ми працюємо над національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти. Уже в січні ми презентуємо план з розвитку освіти: цілі, проєкти та напрацювання першого цифрового освітнього продукту "Мрія". Ми прагнемо, щоб у нашій країні було більше технологічних компаній вартістю понад $1 млрд. Зміни в освіті - фундамент для цього", - наводить слова Федорова пресслужба Міністерства освіти і науки за результатами конференції з ІТ-освіти Synergy. IT Business & IT Education.

Зазначено, що на сьогодні Україна активно диджиталізується в освіті та науці, що потребує комплексної роботи над побудовою екосистеми цифрових рішень, включно зі створенням безпечного електронного освітнього середовища, забезпеченням необхідної цифрової інфраструктури, підвищенням рівня цифрової компетентності викладачів і студентів.

Теги: #it #освіта #федоров #мінцифри

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