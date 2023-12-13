Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

Російські окупаційні війська намагалися дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, українська ППО знищила 9 БПЛА, проте є поранені, повідомляють Сили оборони півдня.

"Напередодні вечірня атака ворожими ударними дронами, випущеними з тимчасово окупованого Криму по Одещині, була спрямована по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини", - сказано в повідомленні.

Силами протиповітряної оборони уражено всі 9 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Водночас один зі збитих дронів упав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

"2 цивільних співробітники дістали поранення, їх госпіталізовано, їхній стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автомобілів, 3 - вигоріли вщент", - сказано у відомстві.

Крім того, в Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.