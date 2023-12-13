Події

08:11 13.12.2023

Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

1 хв читати
Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

Російські окупаційні війська намагалися дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, українська ППО знищила 9 БПЛА, проте є поранені, повідомляють Сили оборони півдня.

"Напередодні вечірня атака ворожими ударними дронами, випущеними з тимчасово окупованого Криму по Одещині, була спрямована по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини", - сказано в повідомленні.

Силами протиповітряної оборони уражено всі 9 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Водночас один зі збитих дронів упав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

"2 цивільних співробітники дістали поранення, їх госпіталізовано, їхній стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автомобілів, 3 - вигоріли вщент", - сказано у відомстві.

Крім того, в Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #атаки #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 13.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

07:24 13.12.2023
Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

08:12 11.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

20:58 10.12.2023
РФ атакує ударними БПЛА відразу кілька південних областей - Повітряні сили ЗСУ

РФ атакує ударними БПЛА відразу кілька південних областей - Повітряні сили ЗСУ

08:37 10.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

08:01 09.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

07:56 08.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

13:23 07.12.2023
Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

08:32 07.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

08:00 06.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

Байден підписав указ про виділення $200 млн допомоги Україні

Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

ОСТАННЄ

ССО ліквідували ворожу розвідгрупу в районі Авдіївки

Між ЗС України та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень за добу

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 13 авіаударів, а також 63 обстріли з РСЗВ

Окупанти обстріляли Нікопольський район

У Хмельницькій області ППО ліквідувала один БПЛА

У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

У Дніпровському районі від падіння уламків ракети пошкоджено водопровідну мережу, а кількість постраждалих зросла до півсотні

Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

Кількість поранених унаслідок нічної атаки Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА