Події

08:01 13.12.2023

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 13 авіаударів, а також 63 обстріли з РСЗВ

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Росіяни за добу здійснили два ракетних і 13 авіаударів, а також 63 обстріли з РСЗВ

Ворог здійснив 2 ракетних і 13 авіаційних ударів, а також 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 середи.

Повідомляється, що силами і засобами протиповітряної оборони України знищено всі 10 БПЛА типу "Shahed-136/131".

Також від початку доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер"). Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено всі ракети. Наслідки атаки уточнюються.

Під авіаційними ударами опинилися Новомихайлівка і Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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