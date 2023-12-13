У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

У середу запустять "човниковий рух" між станціями "Теремки" і "Деміївська", повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Так, на цій ділянці кожною з двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 та 17 хв, залежно від напрямку руху (за принципом фунікулера або "човникового" руху). Звертаємо увагу, що в тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська", де тривають ремонтні роботи, поїзди не курсуватимуть", - ідеться в повідомленні.

У КП "Київський метрополітен" закликали пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі. Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції для уникнення скупчень людей на платформах.

Також на станціях розмістять навігаційні матеріали, де вказано режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів.

Разом із тим, усі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття.