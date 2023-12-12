ЗС України відбили 37 ворожих атак на авдіївському напрямку

Українські захисники відбили 37 ворожих атак на авдіївському напрямку, загалом протягом доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 37 атак ворога в районах на схід від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського на Донеччині, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

ЗСУ також відбили 8 атак біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку, 2 - у районі Макіївки Луганської області на Лиманському напрямку, 4 - у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку, та 4 атаки - у районах на північ від Приютного та на захід від Вербового Запорізької області на запорізькому напрямку.

Окрім цього, ворог здійснив 10 безуспішних атак на позиції українських військових на мар'їнському напрямку, де сили оборони продовжують стримувати окупантів поблизу Новомихайлівки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

"Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголошують у Генштабі.