Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу росіян

Протягом доби авіація сил оборони завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у вівторок увечері.

Крім цього, підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління окупантів, 2 - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, - 1 по складу боєприпасів противника.