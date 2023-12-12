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17:37 12.12.2023

Кабмін погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

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Кабмін погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт указу президента про призначення Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації, а Олександра Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Теги: #кабмін #кадри #ода

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