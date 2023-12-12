ГУР повідомили про злам серверів податкової служби РФ

Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили успішну спецоперацію на території РФ, атакувавши податкову систему держави-агресора.

"Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі - у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення", - повідомляється на сайті ГУР у вівторок.

Паралельно в такий самий спосіб було атаковано російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фінанси РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф - знищена уся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями - паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних)", - ідеться в повідомленні.

У ГУР заявляють про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів РФ і численних супутніх податкових даних за великий часовий період. Також наголошується, що інтернет-трафік податкових даних у всій РФ опинився в руках воєнної розвідки України.

"Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі фнс рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі - неможлива. Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами", - резюмували у відомстві.