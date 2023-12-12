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13:47 12.12.2023

СБУ затримала депутата міськради Коростишева, який у складі банди викрадав людей і вимагав гроші

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Служба безпеки України затримала депутата міської ради Коростишева Житомирської області, який входив до складу злочинної організації, що викрадала людей і вимагала гроші, серед потерпілих - військовослужбовець Збройних сил України.

"Зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

За інформацією української спецслужби, правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів. "Серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн", - наголошується в повідомленні.

Під час оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали "на гарячому" десятьох учасників злочинної організації, зокрема її ватажка - так званого "смотрящого" за Коростишевом.

"Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста. За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та "вибивав" з них гроші... Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його", - повідомляють у СБУ.

Встановлено, що після численних катувань над жертвами фігурант змушував їх приносити гроші до приміщення міськради. Крім того, посилаючись на власні зв'язки в різних держустановах, він застерігав потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося спричиненням їм фізичних страждань), ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, із погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їхніх прав і свобод). Вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

 

Теги: #сбу #депутат #озу

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