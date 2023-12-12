Події

10:54 12.12.2023

Більшість українців за продовження бойових дій у разі припинення допомоги Заходу, лише третина за їх припинення під західні гарантії - КМІС

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Абсолютна більшість українців - 87% - вважає, що якщо Захід належним чином допомагатиме Україні зброєю, фінансами, санкціями, то РФ зазнає невдачі від України, яка зможе досягти прийнятного результату на полі бою.

Як свідчать результати опитування "Можливість досягнення Україною успіху за належної підтримки заходу та дії у разі суттєвого скорочення допомоги", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 29 листопада до 9 грудня, вважають РФ занадто сильною незалежно від підтримки Заходу 7% опитаних, 6% не визначилися зі своєю думкою.

У всіх регіонах абсолютна більшість населення вірить, що за належної підтримки Заходу РФ може зазнати невдачі від України: на Сході таких 79%, на Півдні - 85% (проти, відповідно, 9% і 10%, які вважають РФ занадто сильною).

Більшість респондентів - 58% - також схиляються до думки, що навіть у разі суттєвого скорочення допомоги з боку Заходу слід все одно продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для контрольованих Україною територій. При цьому кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових дій за справді серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо звільнення окупованих територій затягнеться на невизначений термін. Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Що стосується питання стратегії дій у разі суттєвого скорочення західної допомоги, то спостерігаються певні регіональні відмінності. На заході та в центрі України більше респондентів (64% та 65% відповідно) виступають за продовження бойових дій. Хоча в цих регіонах також суттєва частка (чверть населення) висловилася на користь припинення бойових дій.

На півдні та сході України думки розділилися приблизно навпіл із лише незначним переважанням думки щодо продовження бойових дій: на півдні 46%, а на сході 47% вважають, що навіть за умов обмеженої західної допомоги бойові дії мають тривати. Водночас 40% і 42% готові на припинення бойових дій.

"У цьому випадку важливу роль відіграє фактор близькості до лінії фронту. Південь і схід набагато ближче до зони активних бойових дій, що значною мірою призводить до вищої готовності в умовах обмеження допомоги на припинення бойових дій", - наголошується в пресрелізі за результатами дослідження.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс

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