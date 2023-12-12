Ворог за добу завдав 74 удари по населених пунктах Запорізької області

За минулу добу війська РФ із різних видів зброї завдали 74 удари по населених пунктах Запорізької області, інформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

"Під ворожим вогнем 18 населених пунктів: військовослужбовці Росії завдали 74 удари по Запорізькій області. 66 артударів припали на територію Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новодарівки, Полтавки, Малинівки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл", - написав Малашко у своєму телеграм-каналі.

"Окупанти здійснили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному і Луговському та обстріляли з РСЗВ Роботине", - повідомив голова ОВА.

Також Малашко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок і господарську споруду. "Місцеві жителі не постраждали", - уточнив він.