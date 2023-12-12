На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

За минулу добу відбулося 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку українські війська відбили 42 атаки, на бахмутському - 14 атак, повідомив Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога неподалік Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Сєверного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки на Донеччині, де нашими захисниками було відбито 14 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах на північ від Приютного та на захід від Новопокровки Запорізької області. Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.