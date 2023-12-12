Події

07:36 12.12.2023

Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній, повідомляє Офіс президента у вівторок.

Зокрема, на зустрічі, що відбулася в Українському домі у Вашингтоні, були присутні президент BAE Systems Том Арсено, голова та виконавчий директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен, віцепрезидент Northrop Grumman Стівен О’Брайан, віцепрезидент RTX Джефф Шоклі, віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі, віцепрезидент General Dynamics Марк Руале, виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс, віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Глава держави подякував усім працівникам американських оборонних компаній, які виробляють зброю, що рятує українців і допомагає нашій армії захищати країну.

"Хочу подякувати всім вам, а також вашим партнерам. Крім того, хочу сказати дещо важливе вашим працівникам: ви дуже багато зробили для України. Без таких людей, як ви, ми не змогли б впоратися і захистити нашу землю", - сказав Зеленський.

Президент розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, оскільки наша країна сьогодні має багато практичного досвіду, набутого через війну.

Глава держави наголосив, що Україна готова і вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.

Він також розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості креативного та інноваційного підходу в оборонній індустрії, прикладом чого є проєкти в межах FrankenSAM, які дають змогу інтегрувати сучасні західні та старі радянські технологічні рішення задля досягнення швидкого результату в захисті українських міст і життів наших громадян.

 

 

 

Теги: #сша #підприємства #зеленський #оборонні

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