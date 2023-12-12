Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 10 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

Крім того, минулої доби РФ укотре атакувала Україну, застосувавши 15 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.