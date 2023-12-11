Стефанішина обговорила із Сійярто захист прав нацменшин

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Був важливий обмін із Петером Сійярто напередодні зустрічі Європейської Ради. Детально обговорили реформаторські кроки, які Україна зробила в рамках 7 рекомендацій з особливим акцентом на захисті прав національних меншин", - написала Стефанішина у Tвіттері.

Вона нагадала, що в п'ятницю український парламент проголосував за важливі зміни в галузевому законодавстві, напрацьовані в процесі широкого інклюзивного діалогу.

"Домовилися співпрацювати з угорською стороною для забезпечення його належного виконання. Сподіваюся зустрітися днями в Києві", - додала Стефанішина.