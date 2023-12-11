ЗС України завдали ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Зі свого боку підрозділи українських ракетних військ за минулу добу завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одному пункту управління та одному складу боєприпасів окупантів, а також по одному ворожому артилерійському засобу.