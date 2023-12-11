Окупанти завдали десять ракетних ударів по Україні за добу, обстріляли понад 90 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу десять ракетних ударів по території України, а також здійснили 46 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, артилерійського і мінометного обстрілу з боку ворога за добу зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.