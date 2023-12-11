За добу на фронті відбулося 73 зіткнення, половина з них під Авдіївкою - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на шести напрямках - куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому, - а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 73 бойові зіткнення, з них 36 - на авдіївському напрямку.

"На куп'янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області... На лиманському напрямку сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області... На бахмутському напрямку силами оборони відбито 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки і Сєверногно Донецької області", - йдеться у зведенні.

"На авдіївському напрямку наші захисники відбили 36 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників... На запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах на північ від Приютного та на захід від Новопокровки Запорізької області", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.