Оголошено прийом заявок на участь у проєкті "UREHERIT: архітектори для спадщини в Україні"

Оголошено прийом заявок на участь у проєкті "UREHERIT: архітектори для спадщини в Україні", першим напрямом якого стала Програма підвищення кваліфікації зі сталого відновлення спадщини "CPD Україна", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Національної спілки архітекторів України (НСАУ).

У пресслужбі уточнили, що програму підвищення кваліфікації зі сталого відновлення спадщини "CPD Україна" впроваджує НСАУ і Спілка архітекторів Швеції (Architects Sweden) у співпраці з експертами ЄС.

"CPD Україна" становить собою освітню платформу, з акцентом на розробку пілотних проєктів у тісному діалозі з учасниками. Вони отримають консультації з підготовки та впровадження пілотних проєктів, спрямованих на їхнє залучення до експертних та фінансових мереж у Європі.

Програма CPD складається з шести сесій тривалістю від трьох до п'яти днів, протягом одного року. Кожна сесія вимагає витрат щонайменше 80 годин, враховуючи подорожі та освітні екскурсії.

Перший блок "Стійкість, демократія та визначення спадщини в міській трансформації" відбудеться в травні 2024 року. Він реалізується зі шведськими партнерами, такими як RAÄ, і включає семінар і воркшоп із порівняння шведських, європейських та українських прикладів, а також навчальну поїздку до Стокгольма.

Другий блок відбудеться у вересні 2024 року, спільно з Харківською школою архітектури та KTH. Він присвячений критичній теорії спадщини і передбачає семінар із практики меморіалізації.

Програму розроблено для фахівців, які працюють у сфері міського середовища, таких як проєктувальники, архітектори, адміністратори, викладачі або аспіранти. Учасники мають виявляти зацікавленість у розвитку своїх навичок у створенні та впровадженні пілотних проєктів для відновлення спадщини в Україні. Перевагу надаватимуть командам, які вже мають певний досвід співпраці з місцевими адміністраціями.

У пресслужбі додали, що організатори готові надавати допомогу аплікантам у встановленні зв'язків із місцевими органами управління, якщо їхній проєкт перспективний.

Можливі посадові позиції для цільової групи охоплюють муніципальних архітекторів і проєктувальників, архітекторів-консультантів, викладачів та аспірантів, адміністраторів державних, регіональних або місцевих органів влади, а також експертів недержавних організацій і представників волонтерських організацій.

Заповнити гугл-форму Open Call із описом команди (або персони), резюме з досвідом роботи, описом потенційного пілотного проєкту можна за посиланням: https://forms.gle/NewCsA3LmokE3Kqd6

За результатами Open Call буде обрано 24 учасники.

Як повідомлялося, міжнародний культурний проєкт "UREHERIT. Архітектори для спадщини в Україні: відтворюючи ідентичність і пам'ять", ініційований Асоціацією архітекторів Литви, стартував наприкінці літа 2023 року. Він співфінансується в рамках програми Європейського Союзу "Креативна Європа" на суму EUR1 млн (код проєкту 101121502 - U-RE-HERIT) і реалізується консорціумом у складі 11 професійних організацій із дев'яти країн.

Перша публічна конференція UREHERIT: architects for heritage in Ukraine відбулася у Львові, 13 жовтня, у ній взяли участь експерти Литви, Естонії та Румунії, загалом 50 експертів офлайн та 70 експертів онлайн.

Більш детально: http://nsau.org/2023/12/07/ureherit_cpd_qa_session/