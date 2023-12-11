Події

15:03 11.12.2023

У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

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У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

Мешканець селища Антонівка загинув і ще один дістав поранення внаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами в понеділок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"В Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. До лікарні доставили 59-річного пораненого чоловіка", - написав Прокудін у Телеграмі.

Крім того, за його словами, внаслідок обстрілу поранено двох жителів Херсона. "У Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. В нього діагностували поранення щелепи, грудної клітини та ніг. Лікарі борються за життя потерпілого. Також у місті під ворожий вогонь потрапив 34-річний херсонець. Зараз він знаходиться у медзакладі", - додав Прокудін.

До Херсонської громади, крім обласного центру, міста Херсон, входить чотири селища (раніше смт) та 11 навколишніх сіл, розташованих на правому березі та на островах у дельті Дніпра. Площа громади 453 кв. км.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область #прокудін

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