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12:13 11.12.2023

Кулеба: Якщо в ЄС не буде єдності, це матиме катастрофічні наслідки, але не підірве процесу розширення - Україна буде членом ЄС

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Кулеба: Якщо в ЄС не буде єдності, це матиме катастрофічні наслідки, але не підірве процесу розширення - Україна буде членом ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що якщо через блокування Угорщиною Європейський Союз не зможе ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство, це матиме катастрофічні наслідки, зокрема і для ЄС, але не зупинить процесу розширення - Україна буде членом Союзу.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, у якому Кулеба також візьме участь. "Я прийшов сюди з чітким посланням про готовність України зробити домашнє завдання, щоб розпочати переговори про вступ і рухатися до членства в ЄС. Ми також очікуємо, що Європейський Союз ухвалить рішення, яке оцінить зусилля, докладені Україною, і надасть моїй країні можливість розпочати переговори про вступ", - позначив міністр очікування Києва.

Водночас Кулеба уточнив, що на порядку денному майбутнього "складного" засідання Європейської Ради, яке відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі, будуть "чотири конкретні питання", пов'язані з Україною: перше - про початок переговорів про вступ, друге - про ухвалення механізму, що забезпечить фінансову стабільність України, третє питання - про продовження фінансування Європейського фонду миру та четверте - про запровадження 12-го пакета санкцій.

Відповідаючи на запитання, якими можуть бути наслідки в разі, якщо в ЄС не буде єдності щодо цих питань, він сказав: "Я думаю, що ставки дуже високі і для України, і для Європейського Союзу. Для народу України це буде вкрай демотиваційне рішення, але і для Європейського Союзу це буде сигналом до стримування у сфері розширення... Я не маю жодного сумніву, що процес розширення триватиме, Україна буде членом ЄС", - переконаний Кулеба.

Говорячи про блокувальну позицію Будапешта, Кулеба висловив нерозуміння таких дій, бо Україна, "як цього хотіла Угорщина", змінила законодавство про освіту та використання мови національних меншин. Він також категорично відкинув звинувачення про корумпованість України. "Ми знаємо, звідки взявся цей наратив, це крилата фраза, не підкріплена фактами", - зазначив міністр.

Коментуючи на прохання журналістів розмову між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у межах заходів, присвячених інавгурації президента Аргентини, Кулеба зауважив, що він перебуває у Брюсселі, а президент Зеленський був в Аргентині. "Я не був присутній на цій короткій розмові й не можу поділитися з вами атмосферою (зустрічі -ІФ-У)", - пояснив він.

 

Теги: #єс #кулеба

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