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10:56 11.12.2023

Відновлюється блокування кордону зі Словаччиною - Держмитслужба України

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Словацькі перевізники відновлюють блокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" із 15:00 11 грудня: вони перекриватимуть рух фур на виїзд з України, повідомила Державна митна служба в понеділок.

"Сьогодні вранці в рамках проведеної робочої зустрічі словацька сторона повідомила посадовим особам Закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород", 11 грудня, починаючи з 15:00 буде заблоковано рух вантажівок з боку України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники акції не перешкоджатимуть в'їзду великогабаритного транспорту зі Словаччини на митну територію України. Пасажирський напрямок працюватиме у штатному режимі.

Перевізників просять зважати на цю інформацію та обирати для перетину кордону найближчі ПП "Чоп - Захонь" на кордоні з Угорщиною або "Дякове - Халмеу" на кордоні з Румунією.

Станом на ранок понеділка в "єЧерзі" на виїзд на ПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" зареєстровано 1,349 тис. транспортних засобів (ТЗ), на в'їзд - 650. На ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" зареєстровано 3,184 тис. ТЗ, на в'їзд - 760. На ПП "Дякове - Халмеу" - 888 ТЗ на виїзд, 160 - на в'їзд. 

Теги: #перевізники #блокування #словаччина

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