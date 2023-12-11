Події

10:06 11.12.2023

Збиті дрони пошкодили приміщення агропідприємств у Куцурубській і Снігурівській громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді

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Збиті дрони пошкодили приміщення агропідприємств у Куцурубській і Снігурівській громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді

Після нічної атаки ворога на Миколаївщині безпілотниками уламки збитих дронів пошкодили приміщення агропідприємств і сільськогосподарську техніку в Куцурубській і Снігурівській громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у понеділок вранці.

Пожежі оперативно приборкали пожежники. Інформації про постраждалих не надходило, зазначили в МВС.

Теги: #миколаївщина #бпла_рф

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