Збиті дрони пошкодили приміщення агропідприємств у Куцурубській і Снігурівській громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді

Після нічної атаки ворога на Миколаївщині безпілотниками уламки збитих дронів пошкодили приміщення агропідприємств і сільськогосподарську техніку в Куцурубській і Снігурівській громадах, а також приватні будинки в Очаківській громаді, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у понеділок вранці.

Пожежі оперативно приборкали пожежники. Інформації про постраждалих не надходило, зазначили в МВС.