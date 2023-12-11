Події

08:00 11.12.2023

За добу відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 49 атак

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За добу відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 49 атак

За добу відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗСУ відбили 49 атак, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 понеділка,

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога неподалік Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито всі атаки ворога в районі на південний схід від Вугледара Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога біля Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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