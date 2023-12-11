Армія РФ за добу завдала трьох ракетних і 61 авіаційного удару

Ворог завдав 3 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

Крім того, за даними Генштабу, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України всі 18 ворожих дронів знищено.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області; Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.