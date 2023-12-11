11 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 656 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 656 RUSSIAN AGRESSION

11 грудня відзначають Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Никона Сухого, священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.

Міжнародний день гір

Гори займають практично одну четверту поверхні суші, відіграють найважливішу роль у просуванні нашого світу до сталого економічного розвитку і є домівкою 15% населення. Вони не лише дають джерело засобів для існування і благополуччя майже для 1,1 млрд людей, які проживають у гірських районах, але й опосередковано сприятливо впливають на мільярди тих, хто проживає біля їхнього підніжжя. І, звичайно ж, не можна забувати, що гори - це заповідник для багатьох унікальних видів рослин і тварин, джерело води всіх основних річок Землі.

Але погіршення стану довкілля призводить до посухи, зсувів, обвалів та інших стихійних лих у горах, а загострення політичної ситуації в гірських регіонах - до локальних воєн, поширення тероризму, зростання кількості біженців, голоду і хвороб. Також гірські екосистеми перебувають під загрозою забруднення. Мікропластик знаходять навіть на вершині Евересту.

Усе це призводить до втрати унікального природного та людського потенціалу гірських регіонів. Тому так важливо привертати увагу світової спільноти до цих проблем задля збереження гір.

Міжнародний день танго

11 грудня, у день народження аргентинського співака і кіноактора, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя, відзначається Міжнародний день танго - свято танцю, філософія якого полягає у протиборстві.

Танго - танець-імпровізація, у ньому дуже важливим є вміння партнерів відчувати одне одного. Це вміння народжується на підсвідомому рівні ніби само собою, створюючи відчуття іншої реальності. А найвиразнішим моментом цього танцю є пауза: лунає музика, а двоє завмерли в обіймах одне одного, ніби ведуть німий діалог на підвищених тонах - це точка найвищого напруження.

У 2009 році за рішенням ЮНЕСКО, танго, як сукупність музики, танцю, поезії та самобутніх традицій регіону Ріо де ла Плата, було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Ще цього дня:

1914 - у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського;

1917 - Вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві, викривши й заарештувавши червоних ватажків. Збільшені військові частини вислані ешелонами за межі України;

1918 - В Одесу вступили війська Директорії УНР;

1936 - Король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон;

1936 - Італію виключили з числа членів Ліги Націй;

1937 - Сталін у Великому театрі (Москва) виголосив крилату фразу: "Депутат - слуга народу";

1941 - Третій Рейх та Італія оголосили війну США;

1946 - Американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі в Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН; при ООН створили Дитячий фонд - ЮНІСЕФ;

1961 - Американський авіаносець доставив до Сайгона бойові вертольоти - почалися перші прямі поставки зброї уряду Південного В'єтнаму в боротьбі з червоними партизанами;

1981 - Лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27);

1991 - Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин із колишніми республіками СРСР;

1991 - Незалежність України визнала Республіка Словенія;

1993 - Вітальну телеграму Хрущова Гагаріну (12 квітня 1961) на аукціоні в Нью-Йорку продали за $68 500 (світовий рекорд вартості телеграм);

1997 - Ухвалили Кіотський протокол - міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів;

2000 - В Австралії розпочався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту;

2003 - В Україні розпочав роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно - "Артхаус Трафік";

2013 - Невдала спроба розгону Євромайдану в Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Церковне свято

11 грудня віряни вшановують пам'ять преподобного Никона Сухого, Печерського. Святий був ченцем Києво-Печерської лаври. У 1096 р. потрапив у полон половецького хана Боняка під час його нападу на Київ. Кочівники намагалися отримати за ченця великий викуп, але цього не сталося, тож Никон три роки провів у неволі, з якої був звільнений завдяки молитві.

Преподобного назвали Сухим за те, що в полоні він терпів страшні тортури і через це сильно схуд.

Іменини: Данило, Іван, Лука, Миколай, Петро.