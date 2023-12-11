Події

03:27 11.12.2023

Блінкен попереджає, що пакет допомоги з боку США "абсолютно життєво важливий" для України

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Блінкен попереджає, що пакет допомоги з боку США "абсолютно життєво важливий" для України

Українські війська досягли прогресу на полі бою, повернувши більш ніж половину територій, проте країні необхідна подальша допомога, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Це абсолютно життєво необхідно для України. Вони досягли чудового прогресу за останній рік - відбили російську агресію, повернувши більше половини території, захопленої Росією з лютого 2022 року", - наголосив Блінкен.

Якщо ж Конгрес не затвердить пакет допомоги для України та Ізраїлю до кінця року, то, за словами, Блінкена, "єдині люди, які були б щасливі, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні".

Водночас держсекретар вважає, що "Росію необхідно зупинити в Україні, щоб вона не напала на країну НАТО і не втягнула Сполучені Штати в ширший конфлікт".

Теги: #рф #сша #україна #блинкен

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