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02:36 11.12.2023

Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

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Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

Допоки ми не переможемо в цій війні, прошу об'єднатися всіх українців у Латинській Америці, сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади в Аргентині, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Зеленський відзначив тепле ставлення до України в Аргентині, зокрема сигнали підтримки з боку нового президента країни Хав'єра Мілея. Він також висловив сподівання, що така чітка позиція Аргентини вплине на загальну політичну підтримку України в цьому регіоні, що позначиться, зокрема, і на підтримці українських резолюцій на майданчику ООН.

"Важливо, щоб такий потужний голос Латинської Америки, як голос Аргентини, голос Парагваю, Уругваю, Еквадору, - щоб усі вони були на нашому боці. І я радий, що це так", - зазначив президент.

За його словами, українська сторона отримала підтвердження від Аргентини щодо долучення до реалізації Формули миру, зокрема участі в четвертій зустрічі на рівні радників з національної безпеки, яка відбудеться в січні.

"Друге, над чим ми працюємо, - щоб ми могли організувати саміт Україна - Латинська Америка.Ми хочемо об'єднати голоси Латинської Америки довкола підтримки України і нашої чіткої позиції щодо прагнення до справедливого миру і засудження агресії Росії. Ми почули сьогодні підтримку з боку аргентинського Президента. Будемо думати, як і коли все це організовувати", - розповів Зеленський.

Водночас він зазначив, що в умовах повномасштабної російської війни Україна потребує консолідації та збереження політичної підтримки з боку держав світу."Нам потрібне об'єднання...Треба зробити так, щоб у Латинській Америці наші спільноти були об'єднані. Важлива присутність нашої нації в тій чи іншій державі, і вона як невід'ємна частина суспільства завжди має вплив на політику держави", - сказав Зеленський.

"Тому я хочу попросити вас знайти додаткові інструменти, щоб об'єднати українців у Латинській Америці, доки ми не закінчимо війну і не переможемо", - звернувся він до представників української громади.

Теги: #аргентина #україна #зеленський

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