Зеленський завтра розпочне робочий візит до США і зустрінеться з Байденом

Завтра, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де він зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і проведе низку зустрічей та перемовин, повідомляє прес-служба Офісу Президента в неділю ввечері.

"Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору і в зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі Офісу.

Зазначається, що серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонного співробітництва України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав наступного року.

