Події

20:21 10.12.2023

Українські ракетники за добу вдарили по трьох районах скупчення сил противника

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Українські ракетники за добу вдарили по трьох районах скупчення сил противника

За минулу добу українські ракетники завдали ударів по трьом районам скупчення сил противника, а також ліквідували ворожий склад боєприпасів, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у неділю ввечері.

"Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів", - зазначається в повідомленні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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