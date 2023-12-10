Українські ракетники за добу вдарили по трьох районах скупчення сил противника

За минулу добу українські ракетники завдали ударів по трьом районам скупчення сил противника, а також ліквідували ворожий склад боєприпасів, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у неділю ввечері.

"Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів", - зазначається в повідомленні Генштабу.