Російські війська здійснили два ракетні, 33 авіаційні удари, а також 29 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 18.00 неділі.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано в повідомленні Генштабу.