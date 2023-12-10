Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли понад 22 населені пункти Харківської області, є жертви і постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранення отримала 51-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Унаслідок ворожого удару в місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік отримав уламкові поранення. Постраждалого госпіталізовано. Пошкоджено приватний будинок, паркан, господарські будівлі", - написав Синєгубов.

За його словами, близько 21:00 стався ще один ворожий обстріл Куп'янська. У результаті було пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків і господарські будівлі. Без постраждалих. У ніч на неділю, близько 3:00, внаслідок обстрілу Великого Бурлука було зруйновано гуртожиток освітнього закладу.