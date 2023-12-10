Між ЗС України та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень за добу

За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога неподалік Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога поблизу Серебрянського лісництва Луганської області.

На бахмутському напрямку сили оборони України відбили 14 атак ворога біля Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, вони відбили 19 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На шахтарському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На запорізькому напрямках підрозділи сил оборони відбили 3 атаки ворога у Новопокровки та на захід від Роботиного Запорізької області.

На мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.