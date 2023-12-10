Події

09:02 10.12.2023

Між ЗС України та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень за добу

2 хв читати
Між ЗС України та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень за добу

За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога неподалік Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога поблизу Серебрянського лісництва Луганської області.

На бахмутському напрямку сили оборони України відбили 14 атак ворога біля Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, вони відбили 19 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На шахтарському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На запорізькому напрямках підрозділи сил оборони відбили 3 атаки ворога у Новопокровки та на захід від Роботиного Запорізької області.

На мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 10.12.2023
Росіяни за добу здійснили ракетний і вісім авіаударів, а також 34 обстріли з РСЗВ

Росіяни за добу здійснили ракетний і вісім авіаударів, а також 34 обстріли з РСЗВ

08:37 10.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

20:07 09.12.2023
Росіяни завдали ракетного і п'ять авіаударів

Росіяни завдали ракетного і п'ять авіаударів

19:51 09.12.2023
Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

08:01 09.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

07:36 09.12.2023
За добу відбулося 95 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 35 атак противника на авдіївському напрямку

За добу відбулося 95 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 35 атак противника на авдіївському напрямку

07:24 09.12.2023
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних і 27 авіаударів, а також 59 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили 28 ракетних і 27 авіаударів, а також 59 обстрілів із РСЗВ

07:18 09.12.2023
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження противника, знищено 14 крилатих ракет

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження противника, знищено 14 крилатих ракет

19:49 08.12.2023
Генштаб ЗСУ: Ракетники за добу вразили 3 локації з російськими військами й одну станцію РЕБ

Генштаб ЗСУ: Ракетники за добу вразили 3 локації з російськими військами й одну станцію РЕБ

19:42 08.12.2023
Росіяни за добу завдали 27 ракетних і 27 авіаційних ударів, випустили 20 крилатих ракет

Росіяни за добу завдали 27 ракетних і 27 авіаційних ударів, випустили 20 крилатих ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

ОСТАННЄ

Шестеро людей загинули внаслідок торнадо у США

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули два мирні жителі, ще двоє поранені

Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

Росіяни випустили 264 снаряди по Херсонській області, є жертва і четверо поранених

Уламки збитої в Криворізькому районі ракети пошкодили одне з підприємств, постраждалих немає

РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

Угорські перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною

Російські війська за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

На Харківщині встановлять 65 модульних захисних споруд

МЗС: Закликаємо світ посилювати тиск на Кремль і надавати військову та гуманітарну допомогу Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА