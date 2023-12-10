Росіяни за добу здійснили ракетний і вісім авіаударів, а також 34 обстріли з РСЗВ

Ворог здійснив ракетний і 8 авіаційних ударів, а також 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 08.00 неділі.

Як повідомляється, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, а ворожий ударний БПЛА типу Shahed-136/131 не досяг своєї цілі.

Також від початку поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 2 зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.