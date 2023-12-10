Події

07:44 10.12.2023

Уламки збитої в Криворізькому районі ракети пошкодили одне з підприємств, постраждалих немає

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Уламки збитої в Криворізькому районі ракети пошкодили одне з підприємств, постраждалих немає

Уламки збитої в Криворізькому районі ракети в суботу ввечері пошкодили одне з підприємств, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Щодо збитої вчора над Криворіжжям ворожої ракети. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Також Лисак повідомив, що вночі окупанти цілили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Зараз атаковану територію обстежують. З'ясовують наслідки. Він зазначив, що обійшлося без жертв.

Очільник ОВА також закликав "не нехтувати укриттям" з огляду на наслідки бойової роботи протиповітряної оборони.

 

 

 

Теги: #ракета #пошкодження #дніпропетровська

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