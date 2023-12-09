Росіяни завдали ракетного і п'ять авіаударів

Російські окупаційні війська завдали ракетного і п'ять авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

У зведенні зазначають, що російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку знищено силами і засобами протиповітряної оборони України.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника.