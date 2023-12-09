У Києві відбулася перша установча зустріч Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує на важливості підтримання світовим співтовариством розробки дієвих інструментів, які забезпечать повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Про це він заявив під час участі в першій, установчій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що відбулася в Києві, повідомила пресслужба Офісу президента в суботу.

"Вкрай важливо разом працювати над розробкою механізмів міжнародного права, які дають змогу працювати для повернення дітей. Це питання невідкладне, і зволікати з ним не можна. Ця робота має відбуватися швидко, тому що діти ростуть, а росіяни й далі скоюють ці злочини", - наголосив керівник Офісу глави держави.

Він закликав учасників коаліції разом працювати над створенням механізмів для ідентифікації та відновлення документів, а також фізичного повернення дітей в Україну.

"У нас уже багато відомостей про те, як дітей викрадають росіяни, як вони стають жертвами жорстокого поводження, їм змінюють імена. І йдеться не про якісь окремі випадки", - констатував керівник Офісу президента.

Єрмак зазначив: росіяни самі розповідають, що змінюють імена українським дітям, передають їх під опіку росіян, забороняють вживати українську мову. "Це все докази того, що проти українського народу здійснюють геноцид", - наголосив він.

Єрмак переконаний, що кожен злочин проти українських дітей має бути детально задокументований як доказ майбутнього розслідування не лише в Україні, а й у Міжнародному кримінальному суді.

Він подякував Катару, Ватикану та іншим країнам і міжнародним організаціям, які сприяють поверненню українських дітей.

Зі свого боку баронеса Гелена Кеннеді зазначила, що рада співпрацювати з Офісом президента, бути співголовою експертної групи Bring Kids Back UA та сприяти поверненню незаконно депортованих Росією українських дітей.

Американський бізнесмен і філантроп, голова мережі фондів "Відкрите суспільство" Александр Сорос у своєму виступі наголосив, що кількість викрадених українських дітей уже сягнула населення деяких європейських країн. За словами Александра Сороса, він пишається тим, що Open Society Foundations та Міжнародний фонд "Відродження" підтримати ініціативу Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей. Він також висловився за необхідність затвердження резолюції ООН, щоб українських дітей можна було повернути вже зараз.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу зауважив: "Якщо щоденно повертати хоча б одну депортовану дитину додому, Україні знадобиться понад 55 років. Однак ми не можемо чекати так довго. Росія депортує українських дітей з 2014 року і продовжує робити це зараз. Минуло майже 10 років, як окупанти викрали 8-річну дитину. Тепер це дорослий молодий чоловік або дівчина. Діти ж ростуть дуже швидко, і Росія відбирає в них не тільки дитинство, а й сім'ю, країну, національність".

Він додав: саме тому сьогодні відбулася перша зустріч Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, до якої долучилися 72 представники інших країн і міжнародних організацій. "Усе для того, щоб наші діти були вдома", - наголосив український омбудсмен.