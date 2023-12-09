Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) закриті станції та вестибюлі синьої гілки Київського метрополітену можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги, повідомляє сайт уряду України.

"Ухвалено рішення, що станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів", - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, позачергове засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС відбулося в суботу під головуванням віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Із доповіддю виступив Київський міський голова Віталій Кличко, який повідомив, що ще в листопаді на I колії перегону між ст. "Деміївська" - ст. "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва з'явилися значні течі та утворилися тріщини в колійному лотку та тюбінгах тунельної оправи.

8 грудня зазначена ситуація була розглянута на засіданні регіональної Комісії ТЕБ та НС і було ухвалено рішення про призупинення руху на цій ділянці.

Віталій Кличко наголосив, що на сьогодні надзвичайна ситуація відсутня, але є загроза її виникнення. Тому вживаються необхідні кроки для запобігання. Зокрема, за його словами, 6 станцій метро закрито для руху поїздів.

"За словами Київського міського голови, загроза підтоплення власне станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче за рівень станцій, що дасть їм змогу, у разі оголошення повітряної тривоги, працювати як укриття", - йдеться в повідомленні.

За результатами заслуханих доповідей Комісія визнала, що у зв'язку з фільтрацією ґрунтових вод та виносом породи до тунелю по І колії перегону між ст. "Деміївська" - ст. "Либідська" на ділянці в межах Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Комунальному підприємству "Київський метрополітен", зокрема, доручено невідкладно провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходів щодо термінового виконання відновлювальних робіт.

Також Київська міська військова адміністрація має забезпечити організацію та перевезення населення маршрутами наземного транспорту між станціями "Либідська"-"Теремки", що дублюють метрополітен.