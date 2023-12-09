Події

11:24 09.12.2023

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

1 хв читати
Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Верховна Рада звернулася до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС підтримати відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

За відповідну постанову №10315 проголосували 292 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада звертається до національних парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу, інституцій Євросоюзу та закликає... підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу через ухвалення рішення про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року", - ідеться в тексті звернення.

Народні депутати також закликали членів ЄС збільшити надання військової допомоги Україні як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду миру. 

Теги: #рада #переговори #звернення #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 09.12.2023
Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях

21:45 08.12.2023
Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

Зеленський очікує, що ухвалення Радою євроінтеграційних законів буде оцінено лідерами Євросоюзу

13:27 08.12.2023
Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

13:14 08.12.2023
Співголовою групи "Відновлення України" стала Славицька

Співголовою групи "Відновлення України" стала Славицька

21:51 06.12.2023
Заходи польської сторони щодо вирішення питання блокади, як і раніше, відсутні

Заходи польської сторони щодо вирішення питання блокади, як і раніше, відсутні

20:42 06.12.2023
AmCham, ЄБА та СУП знову закликали Раду доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

AmCham, ЄБА та СУП знову закликали Раду доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

19:30 06.12.2023
Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

19:17 06.12.2023
Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України

Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України

19:02 06.12.2023
Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

17:09 06.12.2023
Посли ЄС продовжать обговорення проєкту рішення саміту ЄС щодо початку переговорів про членство України аж до неділі. Угорщина продовжує блокувати

Посли ЄС продовжать обговорення проєкту рішення саміту ЄС щодо початку переговорів про членство України аж до неділі. Угорщина продовжує блокувати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів

Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації у київському метрополітені.

Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

ОСТАННЄ

Єрмак і баронеса Гелена Кеннеді обговорили кроки для повернення незаконно депортованих українських дітей

Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

В Україні без світла понад 500 населених пунктів, планових відключень не передбачено - Міненерго

РФ вдарила по Бериславу з безпілотника, одна людина загинула, ще одна поранена

Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів

Російські окупанти зосередили активність на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян

У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

По Миколаєву РФ завдала ракетного удару, постраждалих немає - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА