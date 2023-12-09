Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Верховна Рада звернулася до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС підтримати відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

За відповідну постанову №10315 проголосували 292 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада звертається до національних парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу, інституцій Євросоюзу та закликає... підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу через ухвалення рішення про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року", - ідеться в тексті звернення.

Народні депутати також закликали членів ЄС збільшити надання військової допомоги Україні як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду миру.