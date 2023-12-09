Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів, 6 танків, 11 бронемашин, 1 артсистему, 14 крилатих ракет, 7 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 338120 (+900) осіб, танків - 5632 (+6) од, бойових броньованих машин - 10519 (+11) од, артилерійських систем - 8058 (+1) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0), крилаті ракети - 1585 (+14), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10598 (+7) од, спеціальна техніка - 1159 (+0)", - зазначено в повідомленні.

Дані уточнюються.