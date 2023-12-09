Події

07:36 09.12.2023

За добу відбулося 95 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 35 атак противника на авдіївському напрямку

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За добу відбулося 95 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 35 атак противника на авдіївському напрямку

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, зокрема Сили оборони відбили 35 атак противника на авдіївському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 суботи.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки, на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника неподалік Спірного Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога у Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками було відбито 24 атаки.

На шахтарському та запорізькому напрямках сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене становище в районах на захід від Вербового Запорізької області.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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