Окупанти за добу здійснили 28 ракетних і 27 авіаударів, а також 59 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 28 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Первомайське Харківської області; Надія, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Серебрянка, Часів Яр, Авдіївка, Ласточкине Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.