Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження противника, знищено 14 крилатих ракет

Минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по одній станції РЕБ противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 1 станції РЕБ противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555", - йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.