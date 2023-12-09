9 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 654 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 654 RUSSIAN AGRESSION

9 грудня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності та запобігання цьому злочину, Міжнародний день боротьби проти корупції.

Православна церква - зачаття святої Анни.

Міжнародний день боротьби з корупцією

За ініціативи ООН щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

Цього дня 2003 року в мексиканському місті Меріда на Політичній конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенцію ООН проти корупції. Вона набула чинності в грудні 2005 року.

Документ зобов'язує держави, що підписали його, оголосити кримінальним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень Конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли внаслідок корупції.

Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією встановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та запобігання цьому злочину. Дату було обрано у зв'язку з тим, що цього дня 1948 року Генасамблея ухвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Резолюцію ухвалили на 103-му пленарному засіданні 69-ї сесії на основі консенсусу, її схвалили 80 країн-членів Асамблеї. Ініціатива виходила з положень представленої Вірменією резолюції про запобігання геноцидам, ухваленої на 28-й сесії Ради ООН з прав людини, що відбулася 27 березня поточного року в Женеві. Ця резолюція націлена на доповнення зусиль Вірменії, спрямованих на стимулювання і консолідацію міжнародної діяльності в боротьбі проти злочину геноциду.

Сьогодні факт геноциду вірмен в Османській імперії 1915 року визнано багатьма державами, а також Європарламентом і Всесвітньою радою церков. Гоніння і переслідування вірмен в Османській імперії почалися ще з кінця 19 століття, а до 1915 року вони досягли піку, коли було знищено понад 1,5 мільйона осіб.

Ще цього дня:

1905 - У Франції ухвалено закон про відділення церкви від держави;

1909 - Створено футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд);

1917 - У Криму створено курултай, вищий орган кримських татар;

1918 - Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства і відновила закон про восьмигодинний робочий день;

1948 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього;

1953 - Американська компанія "Дженерал Електрик" оголосила про звільнення всіх комуністів;

1968 - У Сан-Франциско Дуглас Карл Енгельбарт уперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст;

2004 - Набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.

2007 - У Ялті (тимчасово окупований Крим) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

2011 - Заявила про закриття українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. і Козаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проєкти компанії були заморожені.

Церковне свято

Сьогодні православні вшановують святу Анну - матір Діви Марії, оскільки саме цього дня вона зачала Богородицю. Анна була молодшою дочкою священика Матфана і дружиною святого Іоакима. Проживши 50 років у шлюбі, Анна та Іоаким ніяк не могли народити дитину. Одного разу чоловікові з'явився ангел зі звісткою про те, що його дружина незабаром народить дівчинку. Це виявилося правдою: Анна зачала і 8 народила дочку Марію. Християни відзначають обидва свята, пов'язані з появою Богородиці на світ: і зачаття, і народження.

Іменини: Василь, Володимир, Олександр, Софрон, Степан, Анна.