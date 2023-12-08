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23:42 08.12.2023

СБУ за участю важкої артилерії знищили штаб окупантів на Поліссі у березні 2022 року

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СБУ за участю важкої артилерії знищили штаб окупантів на Поліссі у березні 2022 року

Служба безпеки України розкрила завісу над спецоперацією зі знищення тилового пункту управління росіян у Поліссі у березні 2022 року. Унікальна диверсійна операція з використанням важкої артилерії стала вагомим внеском СБУ у визволення Київщини від окупантів. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк у фільмі "Логове ворога. Ліквідація" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

За його словами, це була перша диверсійна робота із використанням артилерійських сил.

"Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом з артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України", - розповів голова СБУ.

Малюк розповів, що у штабі розміщувалося керівництво російських військ, які наступали на Київ. Також окупанти зберігали поруч велику кількість техніки, боєприпасів та палива. Цей логістично управлінський центр став метою Служби безпеки. Щоб приголомшити об'єкт, спецназівці СБУ непомітно доставили артилерію в так звану "сіру" зону, впритул до російських позицій. "Важкі 152-мм гармати перекидали у диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога", - зазначив він.

За словами Малюка, завдяки успішному артилерійському відпрацюванню командний пункт загарбників було знищено. Спецоперацію було реалізовано СБУ у взаємодії з 44 артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ.

"Це була зухвала операція. По суті, за кілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії", - наголосив Малюк.

У першому фільмі циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" розкриваються деталі підготовки операцій Служби безпеки зі знищення Кримського мосту. У другому – як снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року.

Теги: #сбу #спецоперація #малюк

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