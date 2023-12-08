Події

20:05 08.12.2023

Коаліція держав щодо повернення українських дітей може стати арбітром замість ООН

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Коаліція держав щодо повернення українських дітей може стати арбітром замість ООН

Коаліція держав з питань повернення депортованих Росією українських дітей може стати арбітром замість ООН, заявила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Світ має повернути безапеляційного арбітра, яким роками була ООН. Але нині, без докорінної реформи цієї організації і рішучих дій, такого арбітра у світі не існує... Єдиний варіант, який бачу я, це створення політичної коаліції країн світу, які своєю геополітичною вагою, сумарною часткою у світовій економіці, консолідацією переконають світ... що депортація дітей - це однозначний злочин, який має бути покараний. Я дуже рада, що сьогодні було дано старт створенню такої коаліції", - сказала Кондратюк на першому засіданні міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей у п'ятницю в Києві.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк нагадала, що, за останніми даними, депортовано або примусово вивезено 19 тисяч 546 маленьких українців.

"Повернути вдалося лише кілька сотень... росія не йде на жодні контакти, ООН і Червоний Хрест безсилі. Експерти з прав людини кажуть, що вперше бачать, щоб дітей так жорстоко використовували у воєнних конфліктах. І це - одна з ознак геноциду. Геноциду, що чинить росія проти українського народу", - наголосила віцеспікер.

За її словами, коаліція допоможе створити дієві механізми повернення додому примусово вивезених українських дітей.

 

Теги: #діти #росія #коаліція #повернення

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