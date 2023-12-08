Генштаб ЗСУ: Ракетники за добу вразили 3 локації з російськими військами й одну станцію РЕБ

Ракетні підрозділи Сил оборони України за минулу добу вразили три локації з особовим складом і технікою російської армії та одну станцію радіоелектронної боротьби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 станції РЕБ противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю ввечері.