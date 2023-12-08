Під Авдіївкою росіяни намагаються прорвати оборону ЗС України: зафіксовано 32 атаки

Протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень, найактивніші дії велися на авдіївському напрямку, де було відбито 32 атаки противника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомляється, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без особливих змін оперативної обстановки. На куп'янському напрямку було відбито 9 атак ворога (поблизу Синьківки та Іванівки Харківської області), на лиманському "сили оборони відбили атаку ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів біля Спірного Донецької області". На бахмутському напрямку силами оборони відбито 10 атак противника у Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - наголошують у Генштабі.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де "противник здійснив 20 безуспішних атак на позиції наших захисників. На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів".

Як зазначається, на запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі на захід від Вербового Запорізької області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - інформує Генштаб.