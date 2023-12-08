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17:29 08.12.2023

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між "Теремками" і "Деміївською" можуть тривати до шести місяців - мер

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Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між "Теремками" і "Деміївською" можуть тривати до шести місяців - мер

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між станціями "Теремки" - "Деміївська", за попередніми даними, можуть тривати до шести шести місяців і виконувати їх будуть на поверхні, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська". Там рух поїздів закрили. І наразі вони курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні", - зазначив мер.

Як повідомлялося, рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська" зупинили в п'ятницю з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Раніше передбачалося закрити рух на цих ділянках із суботи, 9 грудня.

За даними КМДА, від "Теремків" до "Либідської" наразі курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, буде збільшено до 77 автобусів і 20 тролейбусів. "Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч осіб за годину. Приміром, метро на цій ділянці перевозило майже 12 тисяч осіб за годину", - вважає Кличко.

Теги: #метро #кличко #ремонт #голосіївський_район

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