Події

09:31 08.12.2023

На Київщині внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає - голова обладміністрації

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У Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки РФ влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, є пошкодження приватних будинків у кількох громадах, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

У телеграм-каналі він зазначив, що повітряна тривога тривала понад 1,5 години, в регіоні активно працювали сили ППО.

"Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає", - написав Кравченко.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 уже є інформація про пошкодження приватних будинків у кількох громадах області.

"У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація щодо пошкоджень – згодом", - поінформував він.

Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надано всю необхідну допомогу, запевнив Кравченко.

 

Теги: #обстріли #київська_область

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